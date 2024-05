Vente ASSE : Il promet déjà un mercato de folie pour les Verts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, l’ASSE a annoncé être entrée en discussions exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures pour vendre le club. Un projet mené par l’homme d’affaires Larry Tanenbaum qui semble avoir une importante puissance financière à mettre à disposition des Verts comme l’explique Chris Mavinga.

Par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé que « les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club ». Un projet mené par l’homme d’affaires Larry Tanenbaum qui possède déjà le Toronto FC en MLS. Chris Mavinga, ancien joueur de la franchise canadienne, assure que d'énormes investissements seront fait pour recruter des joueurs sur le mercato.

«S’il faut faire venir des joueurs et mettre de l’argent, il le fera»

« Que ce soit à l’époque où j’y étais en tant que joueur ou encore aujourd’hui, Toronto c’est le club qui investit le plus d’argent. C’est la masse salariale numéro une de MLS. Et pourtant, il y a un salary-cap. C’est-à-dire que pour injecter de l’argent, ça il n’y a pas de problème, il le fait sans soucis. Je l’ai vu mettre des salaires astronomiques. Quand il fait venir Lorenzo Insigne de Naples à Toronto, il lui donne un salaire de 14 ou 15M$. Le même mercato, il fait aussi venir Federico Bernardeschi de la Juventus. S’il faut faire venir des joueurs et mettre de l’argent, il le fera. Si ça se fait, vous avez une pépite entre les mains », lance-t-il pour La Mise au Vert , avant de poursuivre.

«Saint-Étienne sera un super club de Ligue 1»