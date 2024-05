Vente ASSE : Il balance du lourd en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un nouveau cap a été franchi dans le dossier lié à la vente de l'ASSE. Les négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures ont débuté. Sauf incroyable catastrophe, un accord devrait être trouvé avant l'été. Pour le journaliste Julien Laurens, le club stéphanois sera entre de bonnes mains.

Une page va se tourner à Saint-Etienne. A la tête de l'ASSE depuis plus de 20 ans, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont déterminés à passer la main. Des négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures ont démarré en coulisses. « Il fallait un nouvel actionnaire qui coche toutes les cases et ne soit pas un fonds d’investissement mais une entreprise qui connaît le sport avec des valeurs humaines fortes » a expliqué Caïazzo ces dernières heures. Ce dossier a de bonnes chances d'aboutir. Un accord est espéré avant l'été.

La cession de l'ASSE se finalise

Dirigé par l'homme d'affaires Larry Tanenbaum, le groupe Kilmer Sports Ventures aura pour but d'assurer un avenir ambitieux à l'ASSE, encore à la lutte pour la montée. Passé par le Milan AC et Arsenal, Ivan Gazidis devrait être la pierre angulaire de ce projet. Le responsable s'est d'ailleurs rendu à Saint-Etienne ce mardi pour tenter de finaliser cette opération. Journaliste pour RMC , Julien Laurens connaît bien Gazidis pour l'avoir côtoyer durant son passage en Angleterre. Il se montre plutôt optimiste pour l'avenir de l'ASSE.

Julien Laurens est optimiste