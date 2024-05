Vente ASSE : Caïazzo et Romeyer lâchent une bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton semble toucher à sa fin. Ce lundi, l'ASSE a publié un communiqué pour annoncer qu'elle était entrée en négociations exclusives avec le groupe Kilmer Sports Venture. Questionnés sur cette opération, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont affiché leur optimisme. Le duo espère officialiser la vente du club stéphanois ce mercredi.

La vente de l'ASSE va enfin devenir réalité. Le club stéphanois a fait savoir qu'il était entré en négociations exclusives avec le groupe Kilmer Sports Venture dirigé par un certain Larry Tanenbaum, très actif dans le monde du sport et des médias. Président du conseil de surveillance, Bernard Caïazzo espère annoncer une bonne nouvelle dans les prochaines heures.

Caïazzo affiche son optimisme

« Il fallait un nouvel actionnaire qui coche toutes les cases et ne soit pas un fonds d’investissement mais une entreprise qui connaît le sport avec des valeurs humaines fortes. Dès notre première rencontre à Toronto, lors d’un match de NBA j’ai senti que Larry était un homme de cœur, proche et respectueux des staffs et joueurs, et qui sera capable de donner à l’ASSE l’ambition dont rêvent tous ceux qui aiment les Verts. Nous avons grand espoir de conclure très prochainement » a confié le responsable stéphanois dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le moment des adieux est venu