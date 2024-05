«C’est dramatique», l’OL humilie l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, l’OM s’est incliné à Reims (0-1) et dit quasiment adieu à une qualification européenne. A l’inverse, l’OL va en profiter pour réaliser un miracle. Proches de la catastrophe à la mi-saison, les Gones devraient finalement terminer devant les Marseillais en Ligue 1. Pour Jérôme Alonzo « c’est dramatique ».

En s'inclinant à Reims mercredi soir (0-1), l'OM a quasiment dit adieu à l'Europe. Il faudrait désormais un miracle pour que les Marseillais obtiennent une place qualificative pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Une situation qui fait le bonheur de l'OL, désormais idéalement placé pour disputer l'Europe la saison prochaine, ce qui semblait totalement impensable à la mi-saison. Jérôme Alonzo trouve d'ailleurs ça hallucinant.

«De la m***e», un joueur de l’OM craque en direct https://t.co/bNE8HInztw pic.twitter.com/bTxw9AliZx — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

«Par rapport à l’effectif, aux investissements, non»

« Un classement, c’est bien foutu. 33 journées, on n’est pas très loin de la vérité. Si ce n’est pas 8e, c’est 7e. Si ce n’est pas 7e, c’est un peu 6e avec un peu de réussite. Par rapport à l’effectif, aux investissements, non. Cela ne marche pas comme ça », estime l’ancien portier du PSG sur le plateau de La Chaîne L’EQUIPE avant de poursuivre.

«Lyon a 3 points d’avance sur Marseille et ça c’est dramatique»