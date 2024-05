OM : Un joueur se lâche et dézingue ses coéquipiers

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pau Lopez avait la mine des mauvais jours en zone mixte ce mercredi soir, après la défaite de son équipe face au Stade de Reims (1-0). Face aux journalistes, le gardien de l'OM n'a pas hésité à tacler ses coéquipiers. Il espère que son équipe relèvera la tête face au Havre dimanche prochain.

La colère était grande dans le vestiaire marseillais après le match face au Stade de Reims. Ce mercredi soir, l'OM avait l'occasion de se rapprocher de la sixième place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Mais une nouvelle fois, la formation phocéenne s'est retrouvée en difficulté à l'extérieur. Une constante cette saison. En zone mixte, Pau Lopez n'a pas caché sa colère. Le portier de l'OM a pointé du doigt l'attitude de ses partenaires.

« On a un groupe qui n'a pas d'ambition »

« On a eu trois entraîneurs différents. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand tu as eu trois entraîneurs différents et que les résultats sont toujours les mêmes. Au début, on avait Marcelino, puis on a trouvé un entraîneur qui voulait jouer un peu plus. Mais ensuite, on a eu Gasset, on a joué cinq matchs de bon niveau, puis on a arrêté de jouer. Il a manqué d'ambition. On a un groupe qui n'a pas d'ambition, il faut le dire, c'est la vérité » a confié Pau Lopez dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Pau Lopez réclame une prise de conscience