OM : Une surprise se prépare avec Barcelone ?

Hugo Chirossel

Depuis 1966, le FC Barcelone organise chaque été le trophée Joan Gamper, en hommage au fondateur du club. Un match de gala qui devrait avoir lieu cette année le 11 août prochain, et qui pourrait accueillir l’OM. En effet, le Barça donnerait la priorité aux clubs ayant au moins 125 ans et Marseille pourrait être choisi.

Après son déplacement à Reims ce mercredi, l’OM conclura sa saison dimanche prochain sur la pelouse du Havre. Il sera ensuite temps de penser à la saison prochaine et notamment à la préparation estivale. En ce sens, les Olympiens pourraient se rendre à Barcelone début août.

Mercato - OM : Coup de froid pour la priorité de Longoria ? https://t.co/WRibdn4zHK pic.twitter.com/wGfDcuv8Cv — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Le trophée Joan Gamper aura lieu le 11 août

Chaque année, le FC Barcelone organise le trophée Joan Gamper, nom du fondateur du club. L’année dernière, c’est Tottenham qui avait été opposé au Barça. D’après les informations de Mundo Deportivo , les Blaugrana auraient choisi le dimanche 11 août pour l’organiser l’été prochain, ce qui sera sa 59e édition.

L’OM opposé au FC Barcelone ?