OM : McCourt prépare un énorme coup... à 100 milliards d'euros !

Après une saison plus que décevante en Ligue 1, qui devrait se conclure par une absence de qualification en coupe d’Europe pour la saison prochaine, le torchon brûle entre les supporters de l’OM et leur club. Et pourtant, le propriétaire Frank McCourt vient de se lancer dans un projet colossal, chiffré à 100 milliards d’euros.

Les supporters de l’OM auront vécu les montagnes russes cette saison. Quatre entraîneurs se sont succédés sur le banc de touche marseillais, principal indicateur des résultats largement en deçà des ambitions phocéennes en Ligue 1, mais les pensionnaires du Vélodrome sont parvenus à se hisser jusqu’en demi-finale de Ligue Europa. Un contraste énorme qui commence à agacer les fans, en témoignent les nombreux slogans à l'encontre de la direction, affichés dans l’enceinte sudiste dimanche lors de la réception de Lorient. Alors que Frank McCourt est déjà très largement contesté par les supporters marseillais, l’homme d’affaires américain veut se lancer dans un nouveau projet au montant vertigineux : racheter les activités de TikTok aux États-Unis pour… 100 milliards d’euros !

Le nouveau projet pharamineux de Frank McCourt

Voilà qui devrait encore davantage faire grincer des dents du côté de Marseille. Par un communiqué publié sur Project Liberty , organisation dont il est fondateur, Frank McCourt annonce clairement son projet : « Je monte une offre pour TikTok afin de profiter de cette incroyable opportunité de remettre les gens aux commandes de la plateforme de médias sociaux la plus populaire. (…) Nous considérons cette acquisition potentielle comme une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé Internet. »

Frank McCourt risque de provoquer la colère des supporters

Une chose est certaine depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’OM en 2016 : l’homme d’affaires de 70 ans ne fait pas l’unanimité à Marseille. Souvent absent du sud de la France, l’homme né à Boston est jugé trop peu ambitieux par les fans marseillais, qui regrettent également des castings douteux lors des différents mercato qu’il a dirigés. Semblant accorder une confiance presque aveugle à Pablo Longoria, Frank McCourt pourrait terminer de se mettre à dos les supporters phocéens, qui ont déjà les nerfs bien tendus en cette fin de saison.