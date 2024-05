OM : Gasset pousse un gros coup de gueule

Hugo Chirossel

Le 25 mai prochain, les U19 de l’OM disputeront la finale de la coupe Gambardella face à Nancy, après avoir battu Reims en demi-finale. Une finale pour laquelle Marseille ne pourra pas compter sur trois de ses joueurs, Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami, convoqués avec l’équipe de France pour l’Euro U17. Ce qui ne plaît pas à Jean-Louis Gasset.

Souvent critiqué pour ses difficultés à faire émerger des joueurs de son centre de formation, l’OM a une génération prometteuse qui pointe le bout de son nez. Qualifiés pour les quarts de finale des playoffs de leur championnat, les U19 de Marseille disputeront également la finale de la coupe Gambardella le 25 mai prochain face à Nancy.

OM : Gasset se lâche sur son départ https://t.co/N2O5MpEk6O pic.twitter.com/GtS0PuovgH — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

L’OM privé de trois joueurs pour la finale de la Gambardella

« C'est notre dada d’aller voir par les jeunes. Par tous les clubs où on est passé, on a toujours découvert des pépites comme on dit. Là on a retrouvé une équipe de U19, une bonne génération, très forte », a confié Jean-Louis Gasset à propos des U19 de l’OM, ce dimanche en conférence de presse. Cependant, trois jeunes marseillais, et pas des moindres, Enzo Sternal, Darryl Bakola et Yanis Sellami, ne pourront pas participer à la fin de saison de leur équipe, car ils ont été convoqués avec l’équipe de France pour l’Euro U17.

« Je trouve ça assez moyen »