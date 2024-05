Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive, il annonce la date !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années désormais, Thibaud Vézirian ne cesse d'affirmer que la vente de l'OM est bouclée. Mais alors que l'officialisation continue de se faire attendre, le journaliste continue d'affirmer que «tout est OK» et que cela pourrait être annoncé avant le 30 juin.

Les supporters de l'OM attendent depuis plusieurs années l'arrivée de l'Arabie Saoudite pour racheter le club phocéen. Cependant, l'officialisation se fait toujours attendre. Mais Thibaud Vézirian, très actif sur le sujet, assure que tout pourrait être bouclé d'ici le 30 juin, répétant que ce n'est plus qu'une question de temps.

«Un grand changement d’ici au 30 juin»

« Je continue à dire que je crois beaucoup, par rapport au nombre extravagant de sources de tous niveaux qui se confient à moi, à un grand changement d’ici au 30 juin, comme je l’ai dit. Maintenant, la temporalité, on est souvent surpris et donc on fait très attention, et on prend des pincettes », lâche le journaliste sur sa chaîne Twitch , avant de poursuivre.

«Tout est OK»