OM : «Honte», la terrible sortie de Gasset avant son départ

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A trois points du RC Lens et de l’OL, l’OM avait la possibilité de faire un très beau coup à Reims ce mercredi en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, mais l’équipe de Jean-Louis Gasset s’est encore inclinée et n’a plus son destin en main pour une qualification européenne désormais très improbable. L’entraîneur phocéen ne cachait pas sa frustration après la rencontre.

Jean-Louis Gasset n’a pas fait de miracle. Nommé à la tête de l’OM en février après le départ de Gennaro Gattuso, l’entraîneur de 70 ans avait su relancer le club phocéen à son arrivée, mais la bonne période n’a pas duré et le club phocéen ne devrait pas retrouver l’Europe la saison prochaine après la nouvelle contre-performance marseillaise sur la pelouse de Reims mercredi (1-0). Alors qu’un nouvel entraîneur est attendu à l’OM, Jean-Louis Gasset ne cachait pas sa déception après le revers en Champagne.

OM - PSG : Même combat pour Gasset et Enrique ! https://t.co/u45v70KOH3 pic.twitter.com/uguuH3S8Sb — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

« Un sentiment de honte »

« Une fois de plus, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. On a des balles pour mener 1-0, pour égaliser, pour faire un résultat qui nous ouvre les portes de l'Europe. J'ai un sentiment de honte , a lâché Gasset au micro de Prime Vidéo. Je pensais sincèrement que sur les deux dernières journées, on en était capables. Mais c'est comme ça, quand on est inefficaces, qu'on ne gagne aucun duel... Les autres font le match de leur vie contre nous. L'histoire se répète . »

« J’aurais aimé laisser Marseille en Coupe d’Europe »