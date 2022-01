Formule 1

Formule 1 : Russell prêt à concurrencer Hamilton ? Mercedes répond !

Publié le 25 janvier 2022 à 16h35 par B.L.

En 2022, George Russell sera aligné aux côtés de Lewis Hamilton se ce dernier décide de continuer sa carrière en Formule 1. L'occasion pour le Britannique de 23 ans de se frotter au septuple champion du monde avec la même voiture selon Anthony Davidson, pilote en simulateur chez Mercedes.

Une nouvelle aventure commence pour George Russell. Après trois années chez Williams, le Britannique entame un nouvel épisode de sa carrière chez Mercedes. Le pilote de 23 ans, destiné à un grand avenir en Formule 1, est attendu au tournant au sein de l'écurie allemande, le tout aux côtés de Lewis Hamilton. Ainsi, George Russell a effectué ses premiers essais au volant de la nouvelle monoplace de son équipe.

« Il a Lewis Hamilton comme point de référence, le meilleur auquel se mesurer dans ce sport »