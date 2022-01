Formule 1

Formule 1 : La grosse sortie de Toto Wolff sur la rivalité entre Mercedes et Red Bull !

Publié le 25 janvier 2022 à 14h35 par B.L.

Directeur de Mercedes, Toto Wolff est revenu sur la grosse lutte qui a eu lieu entre l'écurie allemande et Red Bull tout au long de la saison 2021. L'Autrichien a notamment évoqué certains aspects ayant fait défaut à son équipe.

Le 12 décembre dernier, Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Néerlandais a ainsi remporté son premier titre de champion du monde et a mis fin a l'énorme bataille ayant eu lieu toute la saison entre Red Bull et Mercedes. En piste comme en coulisses, les deux écuries se sont en effet rendues coup. Toto Wolff, directeur de Mercedes, est revenu sur ce combat acharné.

« Comme deux boxeurs s’échangeant à tour de rôle de grands coups »