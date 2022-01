Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff, Mercedes... La déclaration choc de Villeneuve sur l'avenir d'Hamilton !

Publié le 22 janvier 2022 à 11h35 par B.L.

Alors que Lewis Hamilton ne s'est toujours pas exprimé sur le futur de sa carrière, Jacques Villeneuve a fait part d'une théorie pour expliquer le silence du Britannique. Pour l'ancien pilote, le septuple champion du monde souhaiterait prendre ses distances avec Toto Wolff.

Lewis Hamilton continue de semer le trouble sur son avenir en Formule 1. Depuis sa défaite contre Max Verstappen au championnat du monde en 2021, le Britannique ne s'est pas prononcé publiquement sur ses intentions futures. Par conséquent, il ne serait pas impossible que le pilote de chez Mercedes décide de prendre sa retraite. Pour l'ancien champion du monde Jacques Villeneuve, Toto Wolff pourrait être l'une des causes du comportement de Lewis Hamilton.

« Une volonté de mettre de la distance entre lui et Wolff »