Formule 1

Formule 1 : Jacques Villeneuve interpelle Lewis Hamilton pour 2022 !

Publié le 16 janvier 2022 à 13h35 par P.L.

S'étant incliné face à Max Verstappen lors du dernier Grand Prix de 2021, Lewis Hamilton se terre dans le silence quant à son avenir. Mais dans l'optique où le Britannique reviendrait en Formule 1, Jacques Villeneuve lui a envoyé un message pour la lutte pour le titre en 2022.

En 2021, Lewis Hamilton est passé tout proche d’un huitième titre mondial qui aurait de lui le seul recordman du nombre de sacres mondiaux en Formule 1. Mais lors du dernier Grand Prix, un énorme retournement de situation a permis à Max Verstappen de s’imposer, mettant au passage un sacré coup au moral du Britannique. Depuis sa défaite à Abu Dhabi et donc au championnat, le pilote de Mercedes se terre dans le silence concernant son avenir et nul ne sait s’il reviendra. Cependant, dans l’optique d’un retour de Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve lui a envoyé un message important pour la lutte en 2022.

«Lewis doit revenir et essayer de remporter son huitième titre et être agressif pour essayer de le gagner»