OM : C’est fini pour Gasset, qui doit le remplacer ?

Venu remplacer Gennaro Gattuso comme entraîneur de l’OM en février dernier, Jean-Louis Gasset ne s’est engagé que jusqu’à la fin de la saison. D’ici peu, le technicien de 70 ans va s’en aller et la place va donc se libérer sur le banc du club phocéen. L’OM s’est donc d’ores et déjà mis en quête de celui qui viendra remplacer Gasset et plusieurs noms circulent pour occuper le banc olympien. Qui faut-il alors choisir ?

Cette saison, on a pu assister à une grande instabilité sur le banc de l’OM. En effet, suite au départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria avait décidé de faire confiance à Marcelino pour cet exercice. Mais le club phocéen a rapidement été frappé par la crise et ça a été fatal à l’Espagnol, qui a décidé de claquer la porte. Après l’intérim de Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso est arrivé à l’OM… avant d’être remercié en février dernier. C’est alors que Jean-Louis Gasset a été appelé pour jouer les pompiers de service à Marseille jusqu’à la fin de la saison.

Priorité à Paulo Fonseca !

L’échéance approche et Jean-Louis Gasset quittera donc prochainement ses fonctions d’entraîneur de l’OM. D’ores et déjà en quête d’un nouveau technicien, Pablo Longoria et ses collaborateurs ont coché plusieurs noms, mais un en particulier retient l’attention. En effet, selon les informations du 10sport.com, la priorité se nomme Paulo Fonseca. Aujourd’hui au LOSC, le Portugais est en fin de contrat et outre l’OM, sa situation intéresse également d’autres clubs. Mais pour rafler la mise, Marseille aurait déjà décidé de passer à l’action. Une première offre de contrat serait partie et Paulo Fonseca se serait vu offrir deux ans + une année supplémentaire en option.

De nombreux noms cochés par l’OM

Il y a donc Paulo Fonseca dans le viseur de l’OM, mais pas seulement… En effet, d’autres profils intéresseraient également le club phocéen. Il a alors été question de Christophe Galtier, Habib Beye, Maurizio Sarri, Franck Haise, Sergio Conceiçao. Actuel entraîneur de la réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin pourrait également être une option. Mais il y a aussi un nom qui en fait rêver plus d’un sur la Canebière : Zinedine Zidane.



