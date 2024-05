Mercato - OM : La presse italienne confirme une offre !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria cherche déjà son successeur. Le favori du président est selon nos informations Paulo Fonseca, coach du LOSC, qui aurait déjà deux offres sur la table à en croire les médias transalpins.

Qui va piloter le projet marseillais la saison prochaine ? Après avoir connu quatre entraîneur en moins d’un an, Pablo Longoria est à la recherche du prochain, puisque Jean-Louis Gasset ne devrait assurer qu’un intérim jusqu’à la fin de la saison. Les candidats ne manquent pas, mais il y en a un qui la grosse cote à l’OM.

L’OM fonce sur Fonseca

Il s’agit comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com de Paulo Fonseca, qui avait déjà été l’une des pistes fortes l’été dernier au moment de remplacer Igor Tudor. Son contrat avec le LOSC se termine dans seulement quelques semaines et le technicien portugais est à un tournant décisif de sa carrière, puisqu’il est également très apprécié en Premier League et en Serie A, où il a déjà entrainé l'AS Roma par le passé.

Il attend un appel d’Italie