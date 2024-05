Mercato : L’OM a choisi son entraîneur, il l’envoie loin de Marseille !

Hugo Chirossel

Pour succéder à Jean-Louis Gasset, l’OM a jeté son dévolu sur Paulo Fonseca, qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Mais l’entraîneur du LOSC est très convoité et en ce sens, l’AC Milan penserait notamment à lui. Rio Mavuba s’est exprimé à ce sujet et trouverait étonnant que le technicien portugais rejoigne Marseille. Cependant, la donne est différente en ce qui concerne le club italien.

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité, comme indiqué par Le 10 Sport . En marge de la réception de l’OL ce lundi soir, l’entraîneur du LOSC, où il arrive à la fin de son contrat, a déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir. Il souhaite rester concentré sur la fin de saison avec les Dogues avant de faire son choix.

« C’est un choix pour moi un peu bizarre »

Un sujet évoqué par Rio Mavuba au micro de Free Ligue 1 . Pour l’ancien joueur du LOSC, voir Paulo Fonseca partir pour rejoindre l’OM serait un choix « bizarre ». « Partir de Lille, surtout s’il fait la Ligue des champions, pour aller à Marseille, même s’il peut y avoir un bon projet, c’est un choix pour moi un peu bizarre », a-t-il déclaré.

« S’il y a le Milan AC, ça va être dur de dire non sincèrement »