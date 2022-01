Formule 1

Formule 1 : Ocon annonce la couleur pour 2022 après sa victoire en Hongrie !

Publié le 15 janvier 2022 à 20h35 par B.C.

Après sa première victoire en F1 l’année dernière, Esteban Ocon estime que ce succès enlèvera de la pression à Alpine en vue de la saison 2022.

Si Alpine n’est pas parvenue à faire de l’ombre à Mercedes et Red Bull en 2021, l’écurie sort néanmoins d’une saison satisfaisante, marquée par la victoire d’Esteban Ocon lors du Grand Prix de Hongrie en août dernier. Un premier succès en Formule 1 pour le pilote français, mais également pour Alpine, qui espère désormais faire mieux en 2022. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Esteban Ocon ne cache pas ses ambitions pour la saison à venir.

« Nous voulons vivre d'autres moments similaires »