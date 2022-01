Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo fait le bilan de son année 2021 !

Publié le 15 janvier 2022 à 16h35 par P.L.

Daniel Ricciardo a connu une première saison assez compliquée du côté de McLaren en 2021. Mais l'Australien a également eu quelques bons moments comme sa victoire à Monza. Le pilote de 32 ans a donc fait son bilan de son année avant le début de la saison 2022.

En 2021, Daniel Ricciardo a quitté Renault et s’est engagé avec McLaren pour remplacer Carlos Sainz Jr, ce dernier s’étant envolé du côté de Ferrari. Mais l’Australien ne s’attendait certainement pas à vivre une saison aussi délicate au sein de l’écurie britannique. Le constat est d’ailleurs sans appel, le pilote de 32 ans ayant terminé l'année à la neuvième place du classement général (contre une cinquième position en 2020). Mais malgré ses difficultés, Daniel Ricciardo a tout de même eu quelques bons moments sur cette saison 2021. Alors que le premier Grand Prix de 2022 se tiendra dans un peu plus de deux mois, l’ancien de Renault a fait le bilan de sa première année chez McLaren.

Ricciardo n’a «pas de regrets, juste des souvenirs» en 2021