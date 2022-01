Formule 1

Formule 1 : Sainz Jr, Ricciardo... Cette énorme comparaison de Lando Norris !

15 janvier 2022

La saison dernière, Lando Norris a vu un nouveau coéquipier arriver chez McLaren avec Daniel Ricciardo. Le Britannique a donc comparé les deux pilotes de par leur statut en Formule 1.

En 2021, Lando Norris a dû s’adapter à un nouveau coéquipier en voyant Daniel Ricciardo pallier le départ de Carlos Sainz Jr chez Ferrari. Cette arrivée de l’Espagnol au sein de la Scuderia s’est d’ailleurs avérée bénéfique pour lui puisqu’il a terminé la saison à la cinquième place, juste derrière les Red Bull et les Mercedes. De son côté, Lando Norris a affirmé n’avoir eu aucune pression concernant l’arrivée de Daniel Ricciardo et s'est d'ailleurs permis de le comparer avec Carlos Sainz Jr par leurs statuts dans la discipline.

«Tout le monde sait ce dont Daniel est capable (...) Tandis que Carlos, personne ne savait si bien ce dont il était capable»