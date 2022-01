Formule 1

Formule 1 : Hamilton, polémique... Cet énorme aveu sur le sacre de Verstappen !

Publié le 15 janvier 2022 à 11h35 par P.L.

À Abu Dhabi lors de la dernière course de l'année, Lewis Hamilton s'est incliné face à Max Verstappen, permettant au Néerlandais d'être sacré champion du monde. Cependant, pour Damon Hill, le titre n'aurait pas dû se décider de cette façon.

Le dernier Grand Prix de l’année 2021 a connu un dénouement très mitigé pour certains. Alors que Lewis Hamilton semblait filer tout droit vers un huitième titre mondial, l’accident de Nicholas Latifi a totalement rebattu les cartes. Max Verstappen a pu rattraper son retard sur le Britannique grâce à l’apparition de la voiture de sécurité. Mais alors que certaines monoplaces auraient dû repasser devant le Néerlandais, la direction de course a finalement décidé de laisser le pilote de Red Bull là où il était, très proche de Lewis Hamilton. Ainsi, lors du dernier tour à Abu Dhabi, Max Verstappen a pu dépasser le Britannique pour finalement s’imposer et être sacré champion du monde.

«Vous devez appliquer les règles de la même manière à tous les concurrents»