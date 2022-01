Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 15 janvier 2022 à 10h35 par P.L.

Depuis sa défaite à Abu Dhabi qui a permis à Max Verstappen d'être sacré champion du monde, Lewis Hamilton se terre dans le silence quant à son avenir. Cependant, Damon Hill voit bien le pilote de 37 ans revenir pour décrocher son huitième titre mondial.

Lors du dernier Grand Prix de l’année 2021, Lewis Hamilton a connu une terrible désillusion. Alors qu’il semblait filer droit vers un huitième titre mondial à Abu Dhabi, un énorme retournement de situation après l’accident de Nicholas Latifi a permis à Max Verstappen de refaire son retard et de finalement s’imposer pour être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Depuis, Lewis Hamilton se terre dans le silence concernant son avenir. De son côté, Damon Hill est persuadé que le Britannique finira par revenir.

«Je suis sûr que ce huitième titre est trop tentant, je suis sûr qu’il voudra revenir»