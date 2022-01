Formule 1

Formule 1 : L’énorme sortie de Mercedes sur l’avenir de Lewis Hamilton !

14 janvier 2022

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir de Lewis Hamilton, Toto Wolff espère que le Britannique ne mettra pas un terme à sa carrière.

Après les événements survenus lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, ayant eu un rôle majeur dans le sacre de Max Verstappen, Lewis Hamilton se poserait des questions sur son avenir. Alors que la nouvelle saison de Formule 1 débutera en mars, les rumeurs sont nombreuses au sujet du Britannique, qui s’est enfermé dans le mutisme. Interrogé sur le sujet par le média allemand Krone , dans des propos relayés par F1 Only, Toto Wolff comprend la déception de Lewis Hamilton et espère le revoir dans le paddock en 2022.

« Ce serait une mise en accusation pour la Formule 1 si le meilleur pilote décidait d’arrêter »