Formule 1 : Ce lourd aveu de Valtteri Bottas sur la pression chez Mercedes !

Publié le 14 janvier 2022 à 16h35 par P.L.

Après plusieurs années du côté de Mercedes, Valtteri Bottas pilotera pour une autre écurie en 2022 puisqu'il s'est engagé avec Alfa Romeo. Soumis à une forte pression au sein de l'équipe allemande, le Finlandais s'est exprimé sur le sujet, allant contredire Toto Wolff sur certains points.

Après cinq saisons du côté de chez Mercedes, Valtteri Bottas a changé d’écurie et s’est engagé chez Alfa Romeo. Malgré ses résultats assez bons pour l’équipe allemande, le Finlandais a régulièrement été la cible des critiques dans le monde de la Formule 1. Mais tout ceci est désormais derrière le pilote de 32 ans. Libre de tout le poids qu’il avait sur les épaules en étant le coéquipier de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas est venu contredire Toto Wolff sur certains points concernant la forte pression à laquelle il était soumis.

« Si vous avez de la pression pendant neuf ans de votre carrière, cela commence à vous ronger de l’intérieur »