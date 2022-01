Formule 1

Formule 1 : Quand Sebastian Vettel est évoqué pour remplacer Hamilton !

Publié le 13 janvier 2022 à 19h35 par T.M.

Avec l’incertitude autour de l’avenir de Lewis Hamilton, Ralf Schumacher a évoqué la possibilité de voir Sebastian Vettel rejoindre Mercedes.

Pour le moment, l’incertitude plane encore et toujours concernant l’avenir de Lewis Hamilton et sa présence au volant d’une Mercedes pour la saison 2022. Alors que l’idée de voir le Britannique prendre sa retraite est évoquée, si tel était le cas, il faudra alors penser à sa succession. Qui pourrait venir remplacer Hamilton ? Les noms de Pierre Gasly ou encore Esteban Ocon reviennent dans les discussions, mais de son côté, Ralf Schumacher a lui évoqué l’option Sebastian Vettel.

« Il viendrait à 100% »