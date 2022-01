Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 13 janvier 2022 à 18h35 par B.L.

Après avoir vécu une première année difficile en Formule 1, Mick Schumacher a fait part de son optimisme pour la saison 2022. L'Allemand attend beaucoup de sa nouvelle monoplace.

Mick Schumacher n'a pas répondu aux énormes espoirs placés en lui pour ses débuts en Formule 1 en 2021. Au volant de sa Haas, le pilote de 22 ans a terminé la saison à la 19e place du classement général. Néanmoins, l'Allemand compte bien relever la tête en 2022 avec l'écurie américaine. Ainsi, Mick Schumacher espère avoir une voiture à la hauteur de ses ambitions.

« La voiture de 2022 a l'air d'être très bonne »