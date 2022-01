Formule 1

Formule 1 : Sainz, Hamilton... Red Bull détruit le «mythe Charles Leclerc» !

Publié le 13 janvier 2022 à 13h35 par A.M.

Invité à commenter la saison qui a pris fin il y a un mois, Helmut Marko dresse un constat étonnant sur Charles Leclerc, dominé par son nouveau coéquipier Carlos Sainz.

Auteur de débuts remarqués chez Ferrari durant lesquels il a dominé Sebastian Vettel, Charles Leclerc s'est rapidement vu offrir un contrat longue durée par la Scuderia . Cette saison, il était d'ailleurs confronté à un nouveau coéquipier, à savoir Carlos Sainz. Et grâce à une troisième place obtenue lors du dernier Grand Prix de la saison, son troisième podium de la saison, l'Espagnol a devancé le Monégasque au classement final. Une situation qui fait dire à Helmut Marko, consultant chez Red Bull, que Carlos Sainz est l'un des pilotes les plus proches en terme de talent de Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ce qui n'est pas le cas de Charles Leclerc.

«Carlos Sainz a brisé le mythe Charles Leclerc»