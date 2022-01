Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Ferrari... La terrible confidence de Carlos Sainz Jr !

Publié le 11 janvier 2022 à 14h35 par B.L.

Auteur d'une bonne saison en 2021, Carlos Sainz Jr nourrit toutefois quelques regrets. L'Espagnol ne semble toujours pas avoir digéré sa deuxième place au Grand Prix de Monaco au mois de mai dernier.

La deuxième marche du podium ne suffit pas à faire le bonheur de Carlos Sainz Jr. Au mois de mai dernier, le pilote de chez Ferrari avait réalisé une excellente course lors du Grand Prix de Monaco, en terminant deuxième derrière Max Verstappen. Une frustration pour l'Espagnol, compte-tenu du scénario de la course. Charles Leclerc n'avait pas pu prendre le départ à l'époque en raison d'un problème sur sa monoplace, alors que le Monégasque avait signé la pole en qualifications. Pour Carlos Sainz Jr, Ferrari aurait mérité mieux lors de ce week-end.

« Monaco est le podium le moins plaisant de ma carrière »