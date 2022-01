Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Carlos Sainz Jr sur la concurrence avec Charles Leclerc chez Ferrari !

Publié le 11 janvier 2022 à 13h35 par La rédaction

En rejoignant Ferrari en 2021, Carlos Sainz Jr s'est retrouvé aux côtés de Charles Leclerc. L'Espagnol est revenu sur sa concurrence intense avec le Monégasque.

Après deux années passées chez McLaren, Carlos Sainz Jr s'est engagé en faveur de Ferrari. Pour sa première saison au sein de la Scuderia , l'Espagnol a répondu présent, en terminant à la cinquième place du classement général. Le pilote de 27 ans a alors fait mieux que son coéquipier Charles Leclerc, qui a vécu une saison plus difficile en terminant septième. Néanmoins, Carlos Sainz Jr avoue avoir été impressionné par le niveau du Monégasque.

« Je me suis heurté à l’un des pilotes les plus rapides qu’il m’ait été donné d’affronter »