Formule 1

Formule 1 : Ferrari reçoit un gros avertissement pour 2022 !

Publié le 10 janvier 2022 à 21h35 par P.L. mis à jour le 10 janvier 2022 à 21h36

En 2022, Ferrari espère pouvoir lutter pour les premières places grâce au nouveau règlement qui entrera en vigueur. Et la Scuderia pourrait prendre des décisions radicales si elle n'obtient pas des résultats satisfaisants.

Après une saison 2020 très compliquée, Ferrari s'est rattrapée en 2021. Avec Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc, la Scuderia a terminé la saison à la troisième place du classement constructeur, mais l’écurie italienne a tout de même été largement devancée par Mercedes et Red Bull. Ainsi, le nouveau règlement qui entrera en vigueur pour la saison 2022 est synonyme d’espoir pour Ferrari. D’ailleurs, selon Gary Anderson, concepteur de voitures de course et commentateur en Formule 1, la Scuderia pourrait se montrer très radicale si elle n’obtient pas des résultats convenables en 2022.

Si Ferrari n’obtient pas de bons résultats en 2022, « quelques têtes tomberont » selon Gary Anderson