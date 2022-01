Formule 1

Formule 1 : Le constat de Fernando Alonso sur sa saison 2021 !

Publié le 10 janvier 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 10 janvier 2022 à 19h36

Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 avec Alpine en 2021. Auteur d'une saison assez mitigée, l'Espagnol a tout de même été l'un des meilleurs « dépasseurs » de la saison. Cela lui a permis de faire un constat général sur son année.

En 2021, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 après avoir connu quelques expériences au Dakar, WEC et en IndyCar. Le pilote espagnol, aujourd’hui âge de 40 ans, s’est engagé avec Alpine l’année dernière. Cependant, Fernando Alonso a connu un come-back assez mitigé. Classé 10e à l’issue de la saison, devant son coéquipier Esteban Ocon, l’ancien champion du monde a régulièrement lutté dans le peloton. Cela lui a d’ailleurs valu une deuxième place, devancé par Sebastian Vettel, au classement des meilleurs « dépasseurs » publié par la F1. Cette position aussi haute lui a permis de faire un constat général sur sa saison 2021.

« Il semble que le dimanche, nous ayons été un peu plus compétitifs que le samedi »