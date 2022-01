Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Cette énorme sortie de Ricciardo !

Publié le 10 janvier 2022 à 17h35 par P.L. mis à jour le 10 janvier 2022 à 17h36

En 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une importante rivalité qui s'est révélée bénéfique pour la Formule 1. De quoi éveiller une certaine jalousie chez Daniel Ricciardo, même s'il est heureux pour la discipline.

Tout au long de la saison 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une intense rivalité pour le titre de champion du monde. Les deux hommes se sont affrontés à chaque course et le combat était très serré. À tel point que le titre a dû se jouer lors de la dernière course, pendant le Grand Prix d’Abu Dhabi remporté par Max Verstappen. Cette rivalité entre les deux pilotes a apporté une énorme visibilité à la Formule 1. De quoi éveiller une certaine jalousie chez Daniel Ricciardo, même s’il est heureux pour la discipline.

« Bien sûr, j’aimerais en faire partie »