Formule 1 : Le retour de Sebastian Vettel chez Red Bull est réclamé !

Publié le 10 janvier 2022 à 16h35 par T.M.

Alors que Max Verstappen et Sergio Pérez font aujourd’hui la paire chez Red Bull, Bernie Ecclestone aimerait bien revoir Sebastian Vettel au sein de l’écurie.

En 2021, Sebastian Vettel a entamé un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, non conservé par Ferrari, l’Allemand a rejoint Aston Martin. Le quadruple champion du monde a ainsi dû s’adapter à un nouvel environnement et une nouvelle monoplace qui ne jouait d’ailleurs pas les premiers rôles lors des Grands Prix. Forcément, cela a été compliqué pour Vettel de montrer son talent. De quoi donner des regrets à Bernie Ecclestone qui voudrait revoir l’actuel pilote Aston Martin du côté de chez Red Bull, là où il a brillé.

« Il doit revenir chez Red Bull »