Formule 1 : Ce nouvel hommage d’Aston Martin à Sebastian Vettel !

Publié le 9 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

Pour son retour en Formule 1 en 2021, Aston Martin a recruté Sebastian Vettel. Et l'écurie est britannique est visiblement satisfaite de la qualité de travail de l'Allemand.

Pour fêter son retour en Formule 1 en 2021, Aston Martin s’est attaché les services de Sebastian Vettel, qui sortait d’une saison très délicate avec Ferrari en 2020. Tout au long de l'année, le quadruple champion du monde a pu apporter toute son expérience à l’écurie britannique, malgré des résultats assez mitigés puisqu’il a terminé la saison à la douzième position. De leur côté, les membres de l’équipe Aston Martin sont ravis de la qualité de travail de Sebastian Vettel comme l’a expliqué le désormais ancien directeur général de l’écurie, Otmar Szafnauer.

« Les ingénieurs aiment travailler avec lui, les mécaniciens l'aiment en tant que personne »