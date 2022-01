Formule 1

Formule 1 : Vettel valide totalement cette révolution réclamée par Hamilton !

Publié le 8 janvier 2022 à 19h35 par P.L. mis à jour le 8 janvier 2022 à 19h38

Depuis quelques années, la Formule 1 se veut très peu accessible aux familles les plus modestes. Ce qui déplait à Lewis Hamilton. En effet, il veut que son sport puisse être pratiqué par tout le monde. Une opinion partagée par Sebastian Vettel.

Le monde a bien évolué depuis les débuts de Lewis Hamilton et de Sebastian Vettel en Formule 1. Et les prix de la discipline aussi. Pour le Britannique, issu d’une famille modeste, il lui serait presque impossible de faire carrière en Formule 1 aujourd’hui. Pour le parcours qu’il a effectué avant de faire ses débuts avec McLaren, il faudrait que Lewis Hamilton débourse environ 5M€ sans compter le karting. Sebastian Vettel, lui, devrait dépenser aux alentours de 4M€ pour avoir la formation qu’il a eu à l'époque. De ce fait, Lewis Hamilton aimerait que son sport devienne plus accessible pour tout le monde. Une chose que Sebastian Vettel voudrait également.

« Il y a certaines choses qui peuvent être résolues pour essayer de rendre ce sport plus accessible pour toutes les origines et tous les jeunes »