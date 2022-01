Formule 1

Formule 1 : Les mots forts d'Aston Martin sur Sebastian Vettel !

Publié le 7 janvier 2022 à 14h35 par La rédaction

Malgré la saison mitigée de Sebastian Vettel chez Aston Martin, Otmar Szafnauer, désormais ex-directeur de l'écurie britannique, a loué l'influence de l'Allemand sur l'ensemble de l'équipe.

Malgré des résultats décevants, Sebastian Vettel semble faire l'unanimité au sein d'Aston Martin. Arrivé au sein de l'écurie britannique en 2021 après six années passées chez Ferrari, le quadruple champion du monde n'a pas réussi une grande saison. Loin de jouer les premiers rôles, l'Allemand a en effet terminé l'année à la 12e place du classement général. Néanmoins, l'état d'esprit de Sebastian Vettel est à souligner pour Otmar Szafnauer, qui a dernièrement quitté son poste de directeur d'Aston Martin.

« J’espère que l’année prochaine Aston Martin lui donnera une monoplace avec laquelle il pourra gagner »