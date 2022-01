Formule 1

Formule 1 : Schumacher lâche un indice sur sa saison 2022 avec Haas !

Publié le 7 janvier 2022 à 11h35 par La rédaction

Après avoir fait ses débuts en 2021 avec Haas, Mick Schumacher compte aborder différemment sa deuxième saison en Formule 1.

Les débuts de Mick Schumacher en Formule 1 ont été compliqués en 2021. Recruté par Haas, le pilote de 22 ans, fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, a terminé l'année à la 19e place du classement général avec son écurie américaine. Pour tenter de faire mieux en 2022, l'Allemand a alors annoncé qu'il comptait modifier sa préparation.

« Je pense que la préparation sera différente »