Formule 1

Formule 1 : Haas fait passer un message fort sur Mick Schumacher !

Publié le 5 janvier 2022 à 17h35 par La rédaction

Pour sa première saison en Formule 1, Mick Schumacher n'a pas eu des résultats grandioses. Cependant, l'Allemand a fait des progrès notables qui ont eu le don de surprendre le directeur de son écurie.

L’année 2021 a été l’occasion de voir Max Verstappen être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière après une intense rivalité avec Lewis Hamilton. Mais elle a également permis à Mick Schumacher de faire ses débuts en Formule 1. L’Allemand, fils du mythique septuple champion du monde, s’est engagé avec Haas et a pris part à sa première saison dans la discipline après avoir fait ses preuves en Formule 2. Malheureusement, les résultats n’ont pas été au rendez-vous pour le pilote de 22 ans, classé 19e à l’issue de la saison. Cependant, Mick Schumacher a tout de même fait des progrès notables.

« De toute évidence, il tirait le maximum de la voiture »