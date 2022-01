Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher se fait tacler par son coéquipier de chez Haas !

Publié le 4 janvier 2022 à 10h35 par La rédaction

Réputé pour être l'auteur de nombreux accidents, Nikita Mazepin a défendu le bilan de sa saison. Le tout en glissant un tacle à Mick Schumacher.

Nikita Mazepin n'a pas sa langue dans sa poche. Le Russe a fait ses débuts en Formule 1 en 2021 avec Haas, en étant associé à Mick Schumacher. Alors que Mazepin est souvent pointé du doigt pour causer de nombreux accidents, le pilote de 22 ans s'est défendu à sa manière. Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , Nikita Mazepin a alors rappelé que Mick Schumacher avait causé plus de dégâts sur le plan financier à son écurie.

« Je ne pense pas avoir coûté à l’équipe le double de ce que d’autres ont coûté »