Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso lâche un message très fort à Kimi Räikkönen !

Publié le 3 janvier 2022 à 20h35 par B.C. mis à jour le 3 janvier 2022 à 20h36

Alors que Kimi Räikkönen vient de disputer sa dernière saison en Formule 1, Fernando Alonso a tenu à saluer la carrière du Finlandais.

Un page se tourne en Formule 1. En septembre dernier, Kimi Räikkönen (42 ans) a annoncé son départ après 19 saisons dans la discipline reine de l’automobile. Après des passages chez Sauber, Ferrari ou encore McLaren, le Finlandais a donc quitté la F1 au terme d’une saison très compliquée avec Alfa Romeo, où il a terminé 16e du classement général. En 2022, c’est donc Fernando Alonso qui sera le nouveau doyen de la Formule 1, lui qui a également fait ses débuts en 2001. L’Espagnol de 40 ans en a alors profité pour saluer le parcours de l’ancien champion du monde.

« Il nous manquera beaucoup »