Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso lâche un énorme message sur son avenir !

Publié le 3 janvier 2022 à 18h35 par B.C. mis à jour le 3 janvier 2022 à 18h40

Après une première saison satisfaisante, Fernando Alonso ne cache pas ses ambitions pour l’année 2022.

De retour en Formule 1 en 2021 après deux saisons éloigné des paddocks, Fernando Alonso n’a rien perdu de son talent du haut de ses 40 ans. Au volant de son Alpine, l’Espagnol est parvenu à s’illustrer, jusqu’à décrocher son premier podium en F1 depuis 2014 lors du Grand Prix du Qatar. Fernando Alonso a donc de quoi être satisfait de ce retour, bien que le double champion du monde se montre bien plus ambitieux pour 2022, espérant profiter du changement de réglementation pour jouer les premiers rôles.

« Je pense que j’arriverai au sommet »