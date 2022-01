Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 3 janvier 2022 à 15h35 par La rédaction

Auteur d'une saison plutôt mitigée au sein de chez McLaren, Daniel Ricciardo sait ce qu'il doit travailler pour atteindre ses objectifs la saison prochaine.

Après un passage plutôt satisfaisant du côté de chez Renault, aujourd’hui Alpine, Daniel Ricciardo s’est engagé avec McLaren en 2021. L’Australien a dû s’adapter à une nouvelle monoplace, une nouvelle équipe et un nouveau coéquipier en la personne de Lando Norris. Et la première saison du pilote de 32 ans au sein de l’écurie britannique s’est avérée plus compliquée que prévu. Auteur de résultats mitigés, Daniel Ricciardo n’a terminé la saison qu’en huitième position derrière les voitures de Red Bull, Mercedes et Ferrari. En faisant le bilan de sa saison, il a ainsi pointé du doigt ce qu’il a à améliorer en 2022.

« Il est clair que j'ai encore besoin d'en franchir une autre l'année prochaine pour arriver au niveau que je veux atteindre »