Formule 1

Formule 1 : La grosse sortie de Red Bull sur la clé du sacre de Verstappen !

Publié le 2 janvier 2022 à 15h35 par La rédaction

Après le premier titre de champion du monde de Max Verstappen Helmut Marko, consultant pour Red Bull, a mis en avant l'excellente gestion du sang-froid du Néerlandais.

À 24 ans, Max Verstappen a remporté son premier titre mondial en Formule 1. Le Néerlandais a été sacré après avoir dépassé Lewis Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi avant de gagner la course, le 12 décembre dernier. Réputé pour avoir de nombreux excès de colère, Max Verstappen n'a pas craqué sous la pression de l'enjeu. Un détail qui a fait son importance pour Helmut Marko.

«Le sang-froid avec lequel il a abordé cette année est vraiment impressionnant»