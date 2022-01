Formule 1

Formule 1 : Le patron de la FIA sort du silence pour l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 2 janvier 2022 à 12h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton se mure dans le silence sur la question d'une éventuelle retraite, le nouveau patron de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a évoqué le cas du Britannique.

Lewis Hamilton laisse planer le doute sur son avenir en Formule 1. Depuis l'échec du Britannique dans sa conquête d'un huitième titre mondial à Abu Dhabi et le sacre de Max Verstappen, les rumeurs d'une possible retraite de Lewis Hamilton s'amplifient. Des doutes renforcées notamment en raison des déclarations de Toto Wolff au mois de décembre dernier. Le directeur de Mercedes semble en effet ne pas savoir lui-même la décision future de son protégé : « J'espère vraiment que Lewis continuera à courir, parce qu'il est le plus grand pilote de tous les temps. »

Pour le patron de la FIA, Hamilton va continuer