Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Turquie... Mick Schumacher fait le bilan de sa saison !

Publié le 1 janvier 2022 à 23h35 par La rédaction

Cette saison 2021 marquait les débuts de Mick Schumacher en Formule 1. L'Allemand a dressé le bilan de cette première année dans la discipline reine de l'automobile.

En 2021, Mick Schumacher a eu l’occasion de faire ses débuts en Formule 1. Après avoir fait ses preuves en Formule 2, l’Allemand, père du mythique septuple champion du monde, a été recruté par Haas. Du point de vue des résultats, la première saison de Mick Schumacher ne semble pas très aboutie, lui qui a terminé 19e du classement général. Néanmoins, le pilote de 22 ans a connu quelques moments forts en Hongrie et en Turquie comme il l'a expliqué.

« Nous aurons plus de chances en 2022 »