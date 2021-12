Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher interpelle son coéquipier pour 2022 !

Publié le 30 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

Chez Haas, la relation entre Mick Schumacher et Nikita Mazepin n’était pas la meilleure en 2021. L’Allemand espère d’ailleurs que cela change pour le bien de l’écurie.

Ayant fait ses classes des les catégories inférieures, Mick Schumacher a fait le grand saut en Formule 1 lors de cette saison 2021. Au volant de sa Haas, avec la pression causée par son nom, l’Allemand a découvert l’élite et les débuts n’ont pas été aussi simples. Cela a également été compliqué avec son coéquipier, Nikita Mazepin. Entre les deux pilotes Haas, la relation était loin d’être la meilleure.

« La partie la plus importante pour moi est que nous tirons du même côté de la corde »