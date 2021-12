Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher se prononce sur les comparaisons avec son père !

Publié le 28 décembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Ayant fait ses débuts en Formule 1 en 2021, Mick Schumacher se retrouve régulièrement comparé à son père. Et même s'il n'est pas un grand fan des comparaisons, le jeune pilote apprécie de voir ses performances être mesurées à celles de Michael Schumacher.

Si l’année 2021 a été l’occasion de voir Max Verstappen être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière ou de voir Fernando Alonso faire son retour dans le monde de la Formule 1, elle a également permis à un nouveau membre de la famille Schumacher de faire ses débuts dans la discipline. 9 ans après la retraite de son père, Mick Schumacher a été promu en Formule 1 en s’engageant avec Haas. Si ses résultats n’ont pas été spécialement bons cette année, classé 19e sur 21, le jeune pilote de 22 ans a montré certaines qualités qui lui ont valu de devenir pilote de réserve chez Ferrari sur 11 courses en 2022. Régulièrement comparé à son père à cause de son nom, Mick Schumacher a néanmoins révélé qu’il appréciait de voir ses performances être mesurées à celles du septuple champion du monde.

« Je crois vraiment que j’ai hérité de quelque chose dans ce sens »