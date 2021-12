Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Lewis Hamilton… George Russell reçoit un précieux conseil !

Publié le 27 décembre 2021 à 19h35 par H.G.

Alors que George Russell fera équipe avec Lewis Hamilton la saison prochaine, le pilote de 23 ans a reçu une recommandation sur l’attitude qu’il devra adopter dans cette configuration.

Le départ de Valtteri Bottas est un cadeau pour George Russell. En effet, le pilote britannique de 23 ans va lui succéder chez Mercedes et sera donc le second pilote de l’écurie allemande aux côtés de Lewis Hamilton – à moins d’une retraite surprise de ce dernier. Cependant, George Russell va devoir s’habituer à travailler aux côtés de son compatriote septuple champion du monde, chose qui pourrait ne pas être aisée au départ. Mais tandis qu’il pense que Lewis Hamilton l’aidera, Damon Hill estime que l’ancien pilote de Williams ne va pas entrer dans une logique de rivalité avec Lewis Hamilton chez Mercedes.

« Lewis voudra jouer son rôle en l’aidant »