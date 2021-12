Formule 1

Formule 1 : L’énorme aveu de Fernando Alonso sur son retour !

Publié le 27 décembre 2021 à 17h35 par B.C.

Alors qu’il a retrouvé la Formule 1 en cette saison 2021, Fernando Alonso estime qu’il n’était pas assez prêt avant son retour.

Après deux années loin des paddocks, Fernando Alonso a retrouvé la Formule 1 en 2021 avec Alpine. Un retour concluant pour le double champion du monde, qui s’est montré régulier avec sa monoplace avec 14 arrivées dans les points. Pourtant, l’Espagnol n’était pas à son meilleur niveau. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Fernando Alonso estime qu’il manquait de préparation avant son retour et espère désormais faire mieux en 2022.

« Je n’étais pas à 100 % prêt et confiant »