Formule 1

Formule 1 : Verstappen chez Mercedes ? L'incroyable sortie de Sergio Pérez !

Publié le 27 décembre 2021 à 11h35 par A.M.

Invité à juger sa première saison chez Red Bull, Sergio Pérez se prononce sur la difficulté de changer d'écuries... en imaginant Max Verstappen chez Mercedes.

Après avoir eu tant de mal à trouver un coéquipier performant à Max Verstappen, Red Bull a finalement décidé de miser sur l'expérience de Sergio Pérez (31 ans). Après avoir tenté de s'appuyer sur la jeunesse de son vivier avec Daniil Kvyat, Pierre Gasly et Alexander Albon qui ont tous les trois échoué à s'imposer au sein de l'écurie autrichienne, Helmut Marko et Christian Horner ont donc préféré confier le second baquet de la Red Bull à un pilote aguerri comme l'est Sergio Pérez qui découvrait sa cinquième écurie. Et après un début de saison mitigé, le Mexicain est monté en puissance au point de devenir un précieux allié pour Max Verstappen dans son duel face à Lewis Hamilton. Interrogé sur sa première saison chez Red Bull, Sergio Pérez explique son acclimatation délicate par la difficulté d'apprivoiser une nouvelle monoplace.

Pour Pérez, Verstappen serait en difficulté chez Mercedes